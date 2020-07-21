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В Минске продолжает уменьшаться количество вакансий. Каким специалистам сейчас проще найти работу
Источник материала: Tut.by
Количество вакансий в Минске продолжает снижаться. По
Больше половины вакансий в столице приходилось на рабочие специальности — 9728. Топ-10 самых востребованных рабочих специальностей, по данным Мингорисполкома, на начало месяца выглядит так:
Топ-10 наиболее востребованных служащих наполовину состоит из медицинских специальностей: в столице требуются медсестры, врачи-специалисты, фельдшеры, фармацевты, провизоры. Также в десятку самых востребованных специалистов вошли инженеры-программисты (по
В комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома отмечают, что за январь-июнь 2020 года в службы занятости обратились 6923 человека (3285 — безработные). Из них 3732 человека были трудоустроены на постоянную и временную работу, 1579 человек получили консультации по вопросам профориентации и профобучения, 737 — приняли участие в общественных работах, 123 — прошли обучение. Право на пособие по безработице было у 1750 минчан, оно в среднем составило 31,41 рубля.
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