В Минске продолжает уменьшаться количество вакансий. Каким специалистам сейчас проще найти работу

Источник материала: Tut.by

Количество вакансий в Минске продолжает снижаться. По данным комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, на 1 июля наниматели заявили о 16 732 свободных рабочих местах. Для сравнения, на 1 мая в столице было 17,9 тысяч, а на 1 апреля — более 22 тысяч. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каким специалистам проще всего найти работу в Минске.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Больше половины вакансий в столице приходилось на рабочие специальности — 9728. Топ-10 самых востребованных рабочих специальностей, по данным Мингорисполкома, на начало месяца выглядит так:

Продавец (382 вакансии в Минске на 21 июля, согласно общереспубликанскому банку вакансий) Водитель автомобиля (257 вакансий) Повар (363 вакансии) Слесарь механособорочных работ (350 вакансий) Маляр (269 вакансий) Штукатур (215 вакансий) Рабочий по комплексному обслуживаю и ремонту зданий и сооружений (225 вакансий) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (216 вакансий) Облицовщик-плиточник (170 вакансий) Каменщик (190 вакансий)

Топ-10 наиболее востребованных служащих наполовину состоит из медицинских специальностей: в столице требуются медсестры, врачи-специалисты, фельдшеры, фармацевты, провизоры. Также в десятку самых востребованных специалистов вошли инженеры-программисты (по оценкам экспертов, айтишники во втором квартале года стали чаще искать работу).

Медсестра (879 вакансий) Врач-специалист (733 вакансии) Инженер (657 вакансий) Фельдшер (208 вакансий) Воспитатель (171 вакансия) Фармацевт (113 вакансий) Бухгалтер (112 вакансий) Менеджер (90 вакансий) Инженер-программист (71 вакансия) Провизор (81 вакансия)

В комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома отмечают, что за январь-июнь 2020 года в службы занятости обратились 6923 человека (3285 — безработные). Из них 3732 человека были трудоустроены на постоянную и временную работу, 1579 человек получили консультации по вопросам профориентации и профобучения, 737 — приняли участие в общественных работах, 123 — прошли обучение. Право на пособие по безработице было у 1750 минчан, оно в среднем составило 31,41 рубля.