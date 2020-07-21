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В Минске продолжает уменьшаться количество вакансий. Каким специалистам сейчас проще найти работу

21.07.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество вакансий в Минске продолжает снижаться. По данным комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, на 1 июля наниматели заявили о 16 732 свободных рабочих местах. Для сравнения, на 1 мая в столице было 17,9 тысяч, а на 1 апреля — более 22 тысяч. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каким специалистам проще всего найти работу в Минске.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Больше половины вакансий в столице приходилось на рабочие специальности — 9728. Топ-10 самых востребованных рабочих специальностей, по данным Мингорисполкома, на начало месяца выглядит так:

  1. Продавец (382 вакансии в Минске на 21 июля, согласно общереспубликанскому банку вакансий)
  2. Водитель автомобиля (257 вакансий)
  3. Повар (363 вакансии)
  4. Слесарь механособорочных работ (350 вакансий)
  5. Маляр (269 вакансий)
  6. Штукатур (215 вакансий)
  7. Рабочий по комплексному обслуживаю и ремонту зданий и сооружений (225 вакансий)
  8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (216 вакансий)
  9. Облицовщик-плиточник (170 вакансий)
  10. Каменщик (190 вакансий)

Топ-10 наиболее востребованных служащих наполовину состоит из медицинских специальностей: в столице требуются медсестры, врачи-специалисты, фельдшеры, фармацевты, провизоры. Также в десятку самых востребованных специалистов вошли инженеры-программисты (по оценкам экспертов, айтишники во втором квартале года стали чаще искать работу).

  1. Медсестра (879 вакансий)
  2. Врач-специалист (733 вакансии)
  3. Инженер (657 вакансий)
  4. Фельдшер (208 вакансий)
  5. Воспитатель (171 вакансия)
  6. Фармацевт (113 вакансий)
  7. Бухгалтер (112 вакансий)
  8. Менеджер (90 вакансий)
  9. Инженер-программист (71 вакансия)
  10. Провизор (81 вакансия)

В комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома отмечают, что за январь-июнь 2020 года в службы занятости обратились 6923 человека (3285 — безработные). Из них 3732 человека были трудоустроены на постоянную и временную работу, 1579 человек получили консультации по вопросам профориентации и профобучения, 737 — приняли участие в общественных работах, 123 — прошли обучение. Право на пособие по безработице было у 1750 минчан, оно в среднем составило 31,41 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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