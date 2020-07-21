|
Невероятная схватка двух тигров попала на видео
Источник материала: ОНТ
В Индии посетители одного из парков стали свидетелями яростной схватки двух бенгальских тигров,
Один из тигров подобрался к другому и напал на него. Оппонент принял бой. Животные вступили в схватку. Туристы сняли противостояние на видео.
Уступать друг другу тигры не собирались, бой становился все яростнее. Однако понять, кто вышел победителем, туристам не удалось – животные скрылись за кустарниками.
ФОТО: @ Harsha Narasimhamurthy / Caters News / Daily Mail
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии посетители одного из парков стали свидетелями яростной схватки двух бенгальских тигров, пишет Daily Mail. Один из тигров подобрался к другому и напал на него....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)