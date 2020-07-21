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Невероятная схватка двух тигров попала на видео

21.07.2020 14:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невероятная схватка двух тигров попала на видео

В Индии посетители одного из парков стали свидетелями яростной схватки двух бенгальских тигров, пишет Daily Mail. 

Один из тигров подобрался к другому и напал на него. Оппонент принял бой. Животные вступили в схватку. Туристы сняли противостояние на видео. 


Уступать друг другу тигры не собирались, бой становился все яростнее. Однако понять, кто вышел победителем, туристам не удалось – животные скрылись за кустарниками. 

ФОТО: @ Harsha Narasimhamurthy / Caters News / Daily Mail

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В Индии посетители одного из парков стали свидетелями яростной схватки двух бенгальских тигров, пишет Daily Mail.  Один из тигров подобрался к другому и напал на него....
 
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