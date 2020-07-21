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Канье Уэст на встрече с избирателями заплакал и рассказал, как чуть не убил свою дочь

21.07.2020 15:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Канье Уэст на встрече с избирателями заплакал и рассказал, как чуть не убил свою дочь

Американский рэпер-миллиардер Канье Уэст, который начал баллотироваться в президенты США, провел первую встречу с избирателями. Об этом сообщает издание Billboard.

Встреча прошла в воскресенье в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Кандидат в президенты выступал перед публикой без микрофона, в бронежилете и с выбритым на затылке числом «2020». На встрече он говорил о боге, контроле за оружием и абортах. Когда он начал говорить на последнюю тему, то заплакал, вспоминая, как обсуждал отказ от ребенка со своей нынешней женой Ким Кардашьян.

Стоит отметить, что на тот момент Кардашьян была замужем за вторым мужем Крисом Хемфрисом и уже ждала ребенка от Канье, что усложняло ситуацию. Однако все же девушка решила сохранить ребенка и быть вместе с рэпером Уэстом.

Также кандидат в президенты рассказал, что и его могло бы не быть из-за аборта: «Моя мама спасла мою жизнь. Мой отец хотел, чтобы она сделала аборт. Из-за того, что мой отец был слишком занят, не было бы Канье Уэста».

При этом Канье Уэст не высказался за полную отмену абортов, а предложил выделять по $50 000 в год на помощь женщинам, которые ухаживают за ребенком. По его словам, у женщин должен быть другой «вариант». А тем женщинам, которые рождают ребенка Уэст предложил выделять по $1 млн. 

Фото: Reuters / Scanpix 

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Американский рэпер-миллиардер Канье Уэст, который начал баллотироваться в президенты США, провел первую встречу с избирателями. Об этом сообщает издание Billboard....
 
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