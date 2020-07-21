Шокирующий антирекорд! Выборов еще не было, а уже как минимум 1140 задержанных









"Правозащитникам известно как минимум о 1140 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 20 июля", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".





По информации правозащитников, с начала текущей избирательной кампании 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, еще 333 человека получили штрафы общим размером более Br265,3 тыс. (более $110 тыс.).





В правозащитном центре также сообщили, что на акциях, прошедших 14 и 15 июля после отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в Беларуси было задержано не менее 420 человек.





"Из них в Минске было задержано как минимум 329 человек: 303 человека 14 июля во время стихийной акции протеста и 26 человек 15 июля, когда людей задерживали просто за то, что они стояли в очереди, чтобы подать жалобы в Центризбирком, или просто проходили мимо сотрудников ОМОНа", - подчеркнули в "Весне".





Кроме Минска задержания прошли еще в десяти городах страны: Гомеле, Бресте , Пружанах, Солигорске, Гродно, Витебске , Бобруйске, Борисове, Сморгони и Столбцах.





"Более 170 судов над частью задержанных на акциях (14 и 15 июля - ИФ) прошло с 15 по 20 июля. Задержанных судили по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции).





Как минимум 51 человек за это время получили в сумме 581 сутки административного ареста, более 70 человек - штрафы на общую сумму, превышающую Br65 тыс.", - отметили правозащитники.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.