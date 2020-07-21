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Проект бюджета-2021: курс доллара - около Br2,4, потери от налогового маневра Br350 млн

21.07.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около $40 за баррель, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект бюджета-2021: курс доллара - около Br2,4, потери от налогового маневра Br350 млн

"Что касается бюджета, то главное требование - сбалансированность, обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов. Бюджет на будущий год предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть - около $40 за баррель", - сказал Роман Головченко.

По его словам, данный подход сопряжен с дополнительными рисками, для их нивелирования потребуется реализация ряда системных мер бюджетно-налоговой политики.

"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка Br350 млн", - отметил премьер-министр.

Глава правительства попросил министра финансов доложить, как будут решаться задачи сбалансированного исполнения бюджетов всех уровней с учетом необходимости выполнения в полном объеме всех социальных гарантий государства.

 
 
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  Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около $40 за баррель, сообщил...
 
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