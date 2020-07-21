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Собака в США пришла в другой штат, соскучившись по старому дому

21.07.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака в США пришла в другой штат, соскучившись по старому дому

Исчезнувший пес в США был найден в неожиданном месте, сообщает Upi. Забавный случай произошел в Канзасе.

По данным источника, собака исчезла, а спустя неделю ее нашли в 90 километрах от дома.

Выяснилось, что золотистый ретривер по кличке Клео просто соскучился по старому дому, где жил два года назад вместе со своими хозяевами.

Новый владелец жилья в штате Миссури Майкл Колтон признался, что удивился, увидев на крыльце собаку. Мужчина по микрочипу на Клео выяснил, что этот дом раньше принадлежал хозяевам собаки. Затем он увидел в соцсетях объявление о пропашем питомце и связался с владельцами.

Отмечается, что до сих пор не понятно, как собака смогла преодолеть такой длинный путь, ведь ей пришлось переплывать реку, чтобы попасть в старый дом.

Фото: pixabay

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Исчезнувший пес в США был найден в неожиданном месте, сообщает Upi. Забавный случай произошел в Канзасе. По данным источника, собака исчезла, а спустя неделю ее нашли...
 
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