|
Собака в США пришла в другой штат, соскучившись по старому дому
Источник материала: ОНТ
Исчезнувший пес в США был найден в неожиданном месте,
По данным источника, собака исчезла, а спустя неделю ее нашли в 90 километрах от дома.
Выяснилось, что золотистый ретривер по кличке Клео просто соскучился по старому дому, где жил два года назад вместе со своими хозяевами.
Новый владелец жилья в штате Миссури Майкл Колтон признался, что удивился, увидев на крыльце собаку. Мужчина по микрочипу на Клео выяснил, что этот дом раньше принадлежал хозяевам собаки. Затем он увидел в соцсетях объявление о пропашем питомце и связался с владельцами.
Отмечается, что до сих пор не понятно, как собака смогла преодолеть такой длинный путь, ведь ей пришлось переплывать реку, чтобы попасть в старый дом.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исчезнувший пес в США был найден в неожиданном месте, сообщает Upi. Забавный случай произошел в Канзасе. По данным источника, собака исчезла, а спустя неделю ее нашли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)