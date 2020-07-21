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В Житковичах мужчина трижды клал деньги на карточку, и трижды их списывали мошенники

21.07.2020 16:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Все началось с того, что мужчина продавал музыкальную аппаратуру. Во время общения в мессенджере потенциальный покупатель получил реквизиты карточки продавца для перевода денег. Он же убедил собеседника, что не может перевести деньги, потому как нет достаточной суммы на карточке. 26-летний продавец несколько раз бегал пополнять карт-счет, и каждый раз деньги списывались аферистом.

 
 
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Все началось с того, что мужчина продавал музыкальную аппаратуру. Во время общения в мессенджере потенциальный покупатель получил реквизиты карточки продавца для...
 
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