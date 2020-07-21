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Женщина обнаружила гадюку во дворе дома

21.07.2020 21:26 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вернули восвояси… В Барановичском районе женщина приехала отдохнуть на дачу, но ее досуг нарушила змея. Во дворе своего дома на сухих ветках хозяйка увидела гадюку. Вероятно, незваная гостья выползла погреться на летнем солнышке. Как известно, гадюки весьма опасны, дачница позвонила на горячую линию 112. Спасатели поймали пресмыкающуюся и выпустили в лес. 

 
 
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Вернули восвояси… В Барановичском районе женщина приехала отдохнуть на дачу, но ее досуг нарушила змея. Во дворе своего дома на сухих ветках хозяйка увидела...
 
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