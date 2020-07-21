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Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

21.07.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вспомнил о том, как в 90-е годы на Полесье встречался с местными жителями и вместе с ними косил траву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню, когда приехал на берег Припяти, там вручную люди косили траву. Для меня, для деревенского человека, это не удивительно. Они мне сунули косу, говорят: «Коси». Думаю: ничего себе! Ну а что – Президент? Сейчас меня кто-то побаивается, кто-то уважает, а тогда это в диковинку было.

Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

Начали косить. Потом один руководитель (может, бригадир) говорит: «Ну, хопіць, пойдзем пад дуб». Помню тот дуб. Сели мы под этот дуб, у меня с левого берега ваши продукты были – хлеб, самогон они привезли. Развязались языки у людей, я так левым ухом слушаю и смотрю на них.

Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

Тем более, тогда вы же объявили образование некой Полесской республики с центром в Мозыре (постарше люди это помнят). Мне, конечно, было интересно, что это за Полесская республика. Хоть я был депутатом Верховного совета, слышал об этом, но не понимал.

Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

Левым глазом наблюдаю за людьми, левым ухом подслушиваю, о чем они говорят. Этот бригадир (наверное) говорит: «Гэта наш».

Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

Я почему вспоминаю этот момент? Потому что действительно я беспокоился, чтобы страна, республика сохранилась. А тогда западные белорусы – нас настораживало, что, не дай бог, может отойти туда, где была, Полесская республика образуется на юге. Конечно, я очень беспокоился. Но после этого посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят быть свободными, незалежнымі и отсоединиться от Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вспомнил о том, как в 90-е годы на Полесье встречался с местными жителями и вместе с ними косил траву, сообщили в программе...
 
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