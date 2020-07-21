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Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Быстро обсудили с Президентом ряд злободневных тем. Кстати, гомельчане услышали хорошую новость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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