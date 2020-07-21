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Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

Быстро обсудили с Президентом ряд злободневных тем. Кстати, гомельчане услышали хорошую новость.

Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим.

Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

Людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу.

Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

Александр Лукашенко:
Спасибо вам. Не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь!

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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