Посмотрите, как гомельчане провожали Президента после рабочей поездки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице после встречи Александра Лукашенко с активом области горожане и не думали расходиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Быстро обсудили с Президентом ряд злободневных тем. Кстати, гомельчане услышали хорошую новость.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим.









Людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу.





Александр Лукашенко:

Спасибо вам. Не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь!

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