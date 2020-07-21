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«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларуськалий» – не просто бренд, формирующий ВВП Беларуси, трудовой коллектив и налоги. Это национальное достояние, рассказали в проекте «Сделано». 

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

В последние десятилетия совершен настоящий прорыв, но у промышленного гиганта были и переломные моменты в истории.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Петр Калугин – полный кавалер знака «Шахтерская слава». Путь – от буровзрывного способа до комбайнов и современной селективной добычи руды – называет технической революцией. Становление мощного градообразующего предприятия происходило на его глазах. И 90-е – это времена борьбы за выживание. Самые первые годы независимости.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Пётр Калугин, гендиректор ОАО «Беларуськалий» (1992-2001 гг.):
Состоялась забастовка трудящихся. Четыре дня народ бунтовал, и здесь было вокруг этого здания просто не пройти. Народ гудел. Причина в низкой зарплате. На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтеров. Шахтеры выдвинули требования забастовочные.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Вопрос о реализации белорусских калийных удобрений встал ребром. Нет продаж – нет денег на зарплаты.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

У Мінску ў падтрымку страйку салігорскіх шахцёраў, што патрабуюць заключэння новага тарыфнага пагаднення.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

В тот момент истории Беларусь еще не была широко известна миру. Продукция считалась третьего сорта, мир производил первого. Шансов встать в один ряд с конкурентами, казалось, никаких.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смею напомнить, что было при власти тех, которые сегодня просятся у вас вернуться к власти. Это целая история, было бы время написать. Я, как только стал Президентом, первый звонок, который мне раздался, – с производственного объединения «Беларуськалий». Звонит Калугин: «Александр Григорьевич, прошу вас, прекратите разбой, который чинится в стране не один год». Я говорю: «В чем дело?» Цена наших калийных удобрений упала до 30 долларов за тонну. За 22-25 продавали. 

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Впереди были годы возвращения отрасли к жизни. Государство поддержало, поверило в силы коллектива. Команда горняков и ученых совершила невозможное.

«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е

Пётр Калугин:
Мы не только предложили, но и внедрили в производство удобрения улучшенного качества. За что Совет Министров Беларуси сделал нас лауреатами государственной премии. Конкурентами являлись Канада, Франция, Германия, Израиль, Иордания. Нам удалось. 

Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Петр Калугин

 
 
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Новости Беларуси. «Беларуськалий» – не просто бренд, формирующий ВВП Беларуси, трудовой коллектив и налоги. Это национальное достояние, рассказали в проекте...
 
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