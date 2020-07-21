|
«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларуськалий» – не просто бренд, формирующий ВВП Беларуси, трудовой коллектив и налоги. Это национальное достояние, рассказали в проекте «Сделано».
В последние десятилетия совершен настоящий прорыв, но у промышленного гиганта были и переломные моменты в истории.
Петр Калугин – полный кавалер знака «Шахтерская слава». Путь – от буровзрывного способа до комбайнов и современной селективной добычи руды – называет технической революцией. Становление мощного градообразующего предприятия происходило на его глазах. И 90-е – это времена борьбы за выживание. Самые первые годы независимости.
Пётр Калугин, гендиректор ОАО «Беларуськалий» (1992-2001 гг.):
Вопрос о реализации белорусских калийных удобрений встал ребром. Нет продаж – нет денег на зарплаты.
У Мінску ў падтрымку страйку салігорскіх шахцёраў, што патрабуюць заключэння новага тарыфнага пагаднення.
В тот момент истории Беларусь еще не была широко известна миру. Продукция считалась третьего сорта, мир производил первого. Шансов встать в один ряд с конкурентами, казалось, никаких.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Впереди были годы возвращения отрасли к жизни. Государство поддержало, поверило в силы коллектива. Команда горняков и ученых совершила невозможное.
Пётр Калугин:
Над проектом работали: Алеся Выcоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Беларуськалий» – не просто бренд, формирующий ВВП Беларуси, трудовой коллектив и налоги. Это национальное достояние, рассказали в проекте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)