Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

Источник материала: Виртуальный Брест

Задержан террорист, который сегодня утром захватил в Луцке автобус с заложниками, сообщает РБК-Украина.





Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал выпускать заложников, после чего его задержали.

На месте происшествия раздался мощный взрыв. "Возле автобуса стоит тяжелая техника, БТР и скорая", - сообщает РБК-Украина.

Ранее террорист отпустил трех заложников, среди которых были беременная женщина и подросток.





В автобусе находились около 10 человек.











