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Захватившего автобус в Луцке террориста задержали
21.07.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Задержан террорист, который сегодня утром захватил в Луцке автобус с заложниками, сообщает РБК-Украина.
Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал выпускать заложников, после чего его задержали.
На месте происшествия раздался мощный взрыв. "Возле автобуса стоит тяжелая техника, БТР и скорая", - сообщает РБК-Украина.
Ранее террорист отпустил трех заложников, среди которых были беременная женщина и подросток.
В автобусе находились около 10 человек.
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Задержан террорист, который сегодня утром захватил в Луцке автобус с заложниками, сообщает РБК-Украина. Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал...
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