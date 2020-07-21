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Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

21.07.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Задержан террорист, который сегодня утром захватил в Луцке автобус с заложниками, сообщает РБК-Украина.

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал выпускать заложников, после чего его задержали.

На месте происшествия раздался мощный взрыв. "Возле автобуса стоит тяжелая техника, БТР и скорая", - сообщает РБК-Украина.

Ранее террорист отпустил трех заложников, среди которых были беременная женщина и подросток.

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

В автобусе находились около 10 человек.

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали

 
 
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  Задержан террорист, который сегодня утром захватил в Луцке автобус с заложниками, сообщает РБК-Украина. Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал...
 
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