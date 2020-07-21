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Минское «Динамо» рассталось с хоккеистом, который провел за сборную Беларуси 11 чемпионатов мира
Источник материала: Tut.by
Нападающий Евгений Ковыршин переходит из минского «Динамо» в «Юность». Об этом сообщает
Евгений Ковыршин с 2009 года выступает за сборную Беларуси на чемпионатах мира. На планетарных первенствах он провел 75 матчей, набрав 26 (10+16) очков.
В КХЛ 34-летний центрфорвард защищал цвета минского «Динамо» и череповецкой «Северстали», отыграв суммарно 435 игр, в которых отметился 116 (48+68) очками.
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Нападающий Евгений Ковыршин переходит из минского «Динамо» в «Юность». Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Беларуси.
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