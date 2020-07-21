Минское «Динамо» рассталось с хоккеистом, который провел за сборную Беларуси 11 чемпионатов мира

Источник материала: Tut.by

Нападающий Евгений Ковыршин переходит из минского «Динамо» в «Юность». Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Евгений Ковыршин с 2009 года выступает за сборную Беларуси на чемпионатах мира. На планетарных первенствах он провел 75 матчей, набрав 26 (10+16) очков.

В КХЛ 34-летний центрфорвард защищал цвета минского «Динамо» и череповецкой «Северстали», отыграв суммарно 435 игр, в которых отметился 116 (48+68) очками.