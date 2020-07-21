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Лукашенко: "Мы молодёжь, конечно, упустили"

22.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко снова заявил, что власть потеряла молодёжь, "особенно в Минске"

21 июля во время встречи с "активом" Гомельской области Александр Лукашенко неожиданно заявил о том, что власть потеряла молодёжь (эти слова прозвучали в эфире телеканала СТВ). При этом ничего не сказал, какие последствия это может иметь для неё.

"Мы молодёжь, конечно, упустили, — говорил Лукашенко. — И надо открыто об этом говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся, хайпуются там и т. д. И мы все ахаем и охаем. Ну так мы их упустили! Особенно в Минске".

О том, что власть "потеряла молодёжь", белорусский руководитель говорил в начале мая во время встречи с "активом" Минска, пишет euroradio.fm.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко снова заявил, что власть потеряла молодёжь, "особенно в Минске"
 
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