Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Источник материала: Виртуальный Брест

После долгого перерыва в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вода Брестского гребного канала вновь буквально оживилась. Кстати, впервые на территории спортивного комплекса в связи с вынужденным затишьем осмелились продолжить свой род лебеди, в настоящий момент из семи осталось пять уже повзрослевших лебедят.





Но, не будем отвлекаться, в этом году на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле старт сезона спортивных состязаний гребцов был дан 20 июля, в настоящий момент проходят традиционные Олимпийские дни молодёжи Брестской области по гребле на байдарках и каноэ. Соревнуются юноши и девушки 2003-2004 г.р.. Соревнования продлятся до 23 июля, именно в последний день будет наиболее "жарко", дистанция уменьшится до 200 метров, вода будет "кипеть" под лодками юных спортсменов, не пропустите.



Предлагаем вам, уважаемые посетители портала "Виртуальный Брест", немножко соприкоснуться с происходящим...

























































































Подробнее о проходящих соревнованиях, результаты заездов юных спортсменов можно проследить на сайте спортивного комплекса и в одноименной группе социальной сети Вконтакте.