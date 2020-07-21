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Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

21.07.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После долгого перерыва в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вода Брестского гребного канала вновь буквально оживилась. Кстати, впервые на территории спортивного комплекса в связи с вынужденным затишьем осмелились продолжить свой род лебеди, в настоящий момент из семи осталось пять уже повзрослевших лебедят.

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Но, не будем отвлекаться, в этом году на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле старт сезона спортивных состязаний гребцов был дан 20 июля, в настоящий момент проходят традиционные Олимпийские дни молодёжи Брестской области по гребле на байдарках и каноэ. Соревнуются юноши и девушки 2003-2004 г.р.. Соревнования продлятся до 23 июля, именно в последний день будет наиболее "жарко", дистанция уменьшится до 200 метров, вода будет "кипеть" под лодками юных спортсменов, не пропустите. 

Предлагаем вам, уважаемые посетители портала "Виртуальный Брест", немножко соприкоснуться с происходящим...

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Яркий и мотивационный фоторепортаж с соревнований на гребном канале

Подробнее о проходящих соревнованиях, результаты заездов юных спортсменов можно проследить на сайте спортивного комплекса и в одноименной группе социальной сети Вконтакте.

 
Теги: Брест
 
 
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   После долгого перерыва в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вода Брестского гребного канала вновь буквально оживилась. Кстати, впервые на...
 
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