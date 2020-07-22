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В Глубоком Honda сбила 7-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованных авто
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автомобиля в Глубоком. Об этом
Авария произошла днем 21 июля. По данным следствия, 33-летний водитель Honda Accord ехал по улице Красноармейской и сбил 7-летнюю школьницу, которая выбежала на дорогу вне пешеходного перехода из-за припаркованных машин.
В результате ДТП девочка получила тяжкие телесные повреждения. Сейчас она находится в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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