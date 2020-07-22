В Глубоком Honda сбила 7-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованных авто

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля в Глубоком. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Авария произошла днем 21 июля. По данным следствия, 33-летний водитель Honda Accord ехал по улице Красноармейской и сбил 7-летнюю школьницу, которая выбежала на дорогу вне пешеходного перехода из-за припаркованных машин.

В результате ДТП девочка получила тяжкие телесные повреждения. Сейчас она находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).