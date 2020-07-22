Samsung Galaxy Note20 Ultra показали со всех сторон за пару недель до анонса

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер Rolland Quandt опубликовал качественные рендеры и финальные характеристики нового флагманского смартфона компании Samsung — Galaxy Note20 Ultra. Официальный анонс девайса состоится 5 августа, но о нем известно уже практически все.





Инсайдер рассказал, что в компании будут делать акцент сразу на несколько особенностей смартфона. Например, на обновленное перо S Pen, время отклика которого свели до девяти миллисекунд. А еще в Samsung планируют еще более тесно сотрудничать с Microsoft. Видимо, на девайс будет предустановленно больше софта от последней. В частности, говорится о сотрудничестве компаний в сфере облачного гейминга. Якобы на девайсе с подпиской Xbox Game Pass будет доступно более 90 игр.

Устройство оснастят экраном на 6,9 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED. Ее разрешение — 3200 на 1440 точек (508 ppi), соотношение сторон — 19,3 к 9. Защитное стекло — новое Gorilla Glass 7. Кроме того, экран будет способен отображать картинку в 120 Гц. Причем панель сможет автоматически изменять герцовку. Проще говоря: 120 Гц будут работать не всегда, а только когда необходимо. Например, при просмотре видео частота обновления будет снижаться.









В Европейском регионе (а значит, и в Беларуси) процессором выступит фирменный Exynos 990. Такой же SoC используется и в нынешних Galaxy S20. Оперативной памяти будет 12 ГБ, постоянной — 256 или 512 ГБ. Объем аккумулятора — 4500 мАч. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.5. В активе окажется поддержка двух nanoSIM-карт, а также eSIM. Никуда не денется и возможность установки карт памяти формата microSD.

Основная камера состоит из трех модулей. Разрешение главного — 108 Мп. Правда, в него внедрили технологию Dual Pixel для быстрого автофокуса. Еще два фотомодуля — на 12 Мп. Они нужны для съемки с увеличением (максимум 50x) и широким углом обзора. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп.

Точная цена пока неизвестна, но она окажется «выше тысячи евро».

Подробные спецификации Galaxy Note 20 Ultra 5G ОС Android 10 с Samsung One UI 2.5 CPU Exynos 990 2,7 ГГц Экран 6.9 дюймов, Dynamic AMOLED, 120 Гц, соотношение сторон 19,3: 9, Gorilla Glass 7 Разрешение WQHD / 3200×1440 точек, 508 ppi Память 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ, MicroSD Основная камера Тройная камера, 108 Мп диафрагма f / 1.8, 12 Мп ультра-широкоугольная f / 2.2, 12 Mп 5x оптический зум f / 3.0, лазерный авто фокус, 50x цифровой зум Фронтальная камера 10 Мп (f / 2.2, авто фокус) Видео Разрешения записи вплоть до 8K (на основную камеру) Связь 2G, 3G, 4G / LTE, 5G Разъемы и модули Dual SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX Безопасность Распознавание лиц, экранный сканер отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung Knox S-Pen Задержка: 9 миллисекунд Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка, индукционная зарядка Цвета корпуса Мистический Черный, Мистический Бронзовый Габариты 164,8×77,2×8,1 мм

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung: