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Samsung Galaxy Note20 Ultra показали со всех сторон за пару недель до анонса
Источник материала: Tut.by
Известный инсайдер
Инсайдер рассказал, что в компании будут делать акцент сразу на несколько особенностей смартфона. Например, на обновленное перо S Pen, время отклика которого свели до девяти миллисекунд. А еще в Samsung планируют еще более тесно сотрудничать с Microsoft. Видимо, на девайс будет предустановленно больше софта от последней. В частности, говорится о сотрудничестве компаний в сфере облачного гейминга. Якобы на девайсе с подпиской Xbox Game Pass будет доступно более 90 игр.
Устройство оснастят экраном на 6,9 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED. Ее разрешение — 3200 на 1440 точек (508 ppi), соотношение сторон — 19,3 к 9. Защитное стекло — новое Gorilla Glass 7. Кроме того, экран будет способен отображать картинку в 120 Гц. Причем панель сможет автоматически изменять герцовку. Проще говоря: 120 Гц будут работать не всегда, а только когда необходимо. Например, при просмотре видео частота обновления будет снижаться.
Основная камера состоит из трех модулей. Разрешение главного — 108 Мп. Правда, в него внедрили технологию Dual Pixel для быстрого автофокуса. Еще два фотомодуля — на 12 Мп. Они нужны для съемки с увеличением (максимум 50x) и широким углом обзора. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп.
Точная цена пока неизвестна, но она окажется «выше тысячи евро».
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:
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Инсайдер рассказал, что в компании будут делать акцент сразу на несколько особенностей смартфона.
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