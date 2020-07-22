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В Беларуси выпускники аграрных классов могут поступать в вузы без экзаменов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выпускников аграрных классов зачислят без экзаменов в вузы на 18 специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абитуриенту необходимо показать хорошую успеваемость по профильным предметам. Агроклассы в школах создали два года назад. Это совместный проект Министерства образования и сельского хозяйства. Учащиеся помимо основных занятий посещали факультативы и постигали азы сельскохозяйственных дисциплин.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Собеседование пройдет в устной форме. Задания для его проведения составляют экзаменационные комиссии.
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Новости Беларуси. Выпускников аграрных классов зачислят без экзаменов в вузы на 18 специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриенту...
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