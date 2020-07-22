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Тюремщики прихватизировали жалобу Бабарико на его нерегистрацию кандидатом в президенты. Она до сих пор не поступила в суд!

22.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жалоба, подписанная экс-банкиром Виктором Бабарико на отказ Центризбиркома Беларуси в регистрации кандидатом в президенты, по-прежнему не поступила в суд, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.



"Специфика подписания документов человеком, находящимся под стражей, состоит в том, что они передаются ему для подписания и принимаются от него для передачи адресату через администрацию СИЗО", - написал Дмитрий Лаевский в Facebook.

Он отметил, что адвокатами было подано два комплекта документов: один - чтобы жалоба была подписана у клиента и предана от него в суд, второй - чтобы жалоба была подписана у клиента и передана в суд адвокатом, что было бы значительно быстрее.

"Итог: адвокатам на руки подписанная жалоба не выдана, а по состоянию на 21 июля так и не подтверждено получение судом жалобы клиента от 17 июля", - подчеркнул Лаевский.


Ранее Верховный суд отказал в принятии к производству жалобы на решение ЦИК, подписанной от имени Виктора Бабарико адвокатом Максимом Знаком на основании нотариальной доверенности. После этого 17 июля в СИЗО жалобу от своего имени подписал сам Бабарико.

14 июля в Центризбиркоме Беларуси состоялась регистрация кандидатов в президенты страны. Виктору Бабарико незаконно отказали в регистрации, что повлекло за собой недовольство белорусов и многочисленные жалобы в ЦИК, количество которых там до сих пор не могут подсчитать.
 
 
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Жалоба, подписанная экс-банкиром Виктором Бабарико на отказ Центризбиркома Беларуси в регистрации кандидатом в президенты, по-прежнему не поступила в суд, сообщил...
 
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