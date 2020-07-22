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Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?
22.07.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утро сегодня, 22 июля 2020 года, выдалось беспокойное. Полгорода задавалось вопросом - что случилось, почему со всех сторон мчатся автомобили спасателей? Оказалось - ехали они к Евроопту на Варшавке.
По информации
Кстати, большое количество автомобилей
видео -
Похоже, так получилось и на этот раз - прибывшие подразделения быстро отправились обратно к местам дислокации. К слову, официально информация пока не комментировалась.
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