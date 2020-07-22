Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

Источник материала: Виртуальный Брест

Утро сегодня, 22 июля 2020 года, выдалось беспокойное. Полгорода задавалось вопросом - что случилось, почему со всех сторон мчатся автомобили спасателей? Оказалось - ехали они к Евроопту на Варшавке.





По информации Telegram-канала Слухи Бреста :

- С утра на Евроопте по ул. Варшавское шоссе много автомобилей МЧС . Задымление в административной части. По некоторым сведениям пришлось остановить производственный процесс.

Кстати, большое количество автомобилей МЧС объясняется просто - на подобные объекты силы и средства прибывают по соответствующему номеру вызова, который предусматривает большое их количество. Это значит - что если даже небольшое подозрение на возгорание, или сработка сигнализации, вызывают к месту происшествия всех кого только можно, а потом уже разбираются.

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Похоже, так получилось и на этот раз - прибывшие подразделения быстро отправились обратно к местам дислокации. К слову, официально информация пока не комментировалась.