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Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

22.07.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утро сегодня, 22 июля 2020 года, выдалось беспокойное. Полгорода задавалось вопросом - что случилось, почему со всех сторон мчатся автомобили спасателей? Оказалось - ехали они к Евроопту на Варшавке.

Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

По информации Telegram-канала Слухи Бреста:

- С утра на Евроопте по ул. Варшавское шоссе много автомобилей МЧС. Задымление в административной части. По некоторым сведениям пришлось остановить производственный процесс.

Кстати, большое количество автомобилей МЧС объясняется просто - на подобные объекты силы и средства прибывают по соответствующему номеру вызова, который предусматривает большое их количество. Это значит - что если даже небольшое подозрение на возгорание, или сработка сигнализации, вызывают к месту происшествия всех кого только можно, а потом уже разбираются.

видео - ОнлайнБрест

Похоже, так получилось и на этот раз - прибывшие подразделения быстро отправились обратно к местам дислокации. К слову, официально информация пока не комментировалась.

Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?
Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС? Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

Что сегодня утром случилось на Евроопте и почему туда прибыло столько автомобилей МЧС?

 
Теги: Брест
 
 
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  Утро сегодня, 22 июля 2020 года, выдалось беспокойное. Полгорода задавалось вопросом - что случилось, почему со всех сторон мчатся автомобили спасателей? Оказалось -...
 
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