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Гигантский лук вырос на даче у семьи Хованских в Бресте

22.07.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На своей фазенде, находящейся в городской черте, у семьи Хованских вырос отличный урожай лука. Пока его ещё не убирали. Одна из луковиц сорта Эксибишион по своим размерам явно тянет на рекорд, но как говорится, "местный".

Гигантский лук вырос на даче у семьи Хованских в Бресте

Вот, что удалось найти про этот репчатый в интернете.

Гигантский лук вырос на даче у семьи Хованских в Бресте

У этого сорта великолепные вкусовые свойства. Он сладкий, совершенно без горечи. Салаты с луком Эксибишен невероятно вкусные. Желтые луковицы имеют округлую форму. У него практически отсутствует горечь, поэтому от него не слезятся глаза.

Родом этот сорт из Голландии. Поэтому выращивание требует тщательного соблюдения агротехники. Со дня появления всходов до созревания урожая лука этого сорта должно пройти примерно 130 дней. Чтобы репка успела вырасти к концу августа, всходам семян полагается проклюнуться самое позднее в середине апреля. Получается, что выращивают лук Эксибишен из семян за один сезон.

Гигантский лук вырос на даче у семьи Хованских в Бресте

Существенным минусом луковиц указанного сорта является его плохая сохранность. Они практически не хранятся. Его полагается употребить в ближайшие 2-3 месяца после сбора урожая. Невозможно сохранить этот лук зимой, его и не закладывают на хранение. Поэтому сеять его очень много не рекомендуется.

Кстати средние значения репки этого сорта лука лежат в пределах от 200 до 500 граммов. Но встречаются и более крупные экземпляры, которые вырастают до 1 кг.

Брестским дачникам есть к чему стремиться!

 
 
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  На своей фазенде, находящейся в городской черте, у семьи Хованских вырос отличный урожай лука. Пока его ещё не убирали. Одна из луковиц сорта Эксибишион по своим...
 
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