Названы 5 главных признаков больного сердца

Чтобы понять, норма это или патология, попробуйте проследить за реакцией организма на физические нагрузки в течение продолжительного времени. У молодого человека, который не имеет проблем с сердцем, а также регулярно тренируется, будет медленно повышаться выносливость.

Чувство сдавленности в грудной клетке

Если у вас с утра регулярно возникает чувство сдавленности или дискомфорта в грудной клетке, - это является признаком того, что ваши сосуды забиты холестерином. По словам врача, у вас вскоре может случиться тромбоз и инфаркт.





Сильное сердцебиение даже в состоянии покоя





Если ваш пульс составляет более 90 ударов в минуту, то это является серьёзным поводом для того, чтобы обратиться к врачу. Повышеныый пульс указывает на проблемы с сердцебиением. По информации доктора, существую различные виды аритмии. Однако далеко не всегда вам может понадобиться лечение. Но при обнаружении такого симптома лучше пройти тщательное обследование у кардиолога.





Отёки голеней и стоп к вечеру



