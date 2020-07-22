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Названы 5 главных признаков больного сердца
Источник материала: ОНТ
О начальных признаках возникновения проблем с сердцем рассказала кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом
По словам специалиста, нижеперечисленные симптомы являются поводом для незамедлительного обращения к врачу. Если же не обращать внимания на сигналы, которые посылает вам организм, то это может привести к катастрофе и даже смерти.
Одышка во время физической нагрузки
Чтобы понять, норма это или патология, попробуйте проследить за реакцией организма на физические нагрузки в течение продолжительного времени. У молодого человека, который не имеет проблем с сердцем, а также регулярно тренируется, будет медленно повышаться выносливость.
Чувство сдавленности в грудной клетке
Если у вас с утра регулярно возникает чувство сдавленности или дискомфорта в грудной клетке, - это является признаком того, что ваши сосуды забиты холестерином. По словам врача, у вас вскоре может случиться тромбоз и инфаркт.
Сильное сердцебиение даже в состоянии покоя
Если ваш пульс составляет более 90 ударов в минуту, то это является серьёзным поводом для того, чтобы обратиться к врачу. Повышеныый пульс указывает на проблемы с сердцебиением. По информации доктора, существую различные виды аритмии. Однако далеко не всегда вам может понадобиться лечение. Но при обнаружении такого симптома лучше пройти тщательное обследование у кардиолога.
Отёки голеней и стоп к вечеру
Иногда отёки не успевают исчезать за ночь. И тогда человек беспричинно начинает прибавлять в весе порядка 800-1000 граммов за сутки.
Нарушение сна
Обычно человек может спать только с приподнятой головой и опущенными ногами. По словам кардиолога, сон в полусидячем положении является верным признаком проблем с сердцем.
фото: zdorovieinfo.ru
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О начальных признаках возникновения проблем с сердцем рассказала кардиолог, а также терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА Новости. По словам...
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