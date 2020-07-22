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Развеяны мифы об «опасных» родинках

22.07.2020 11:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Развеяны мифы об «опасных» родинках

Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая развеяла мифы о родинках, которые многие считают опасными для здоровья, пишут «Аргументы и факты».

Так, многие думают, что темные родинки представляют самую большую угрозу. Однако врач заявила, что ошибочное мнение, напомнив, что есть беспигментная форма меланомы.

Кроме того, заблуждаются те, кто считает, что выпуклые родинки более безопасные, чем плоские. Врач отметила: развившаяся меланома может возвышаться над поверхностью кожи.

Специалист опровергла и утверждение о том, будто наличие волос на поверхности невусов гарантирует их доброкачественность.

Она добавила, что узнать, опасная родинка или нет, можно только после консультации с врачом и проведения гистологического исследования.

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Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая развеяла мифы о родинках, которые многие считают опасными для здоровья, пишут «Аргументы и факты». Так, многие думают,...
 
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