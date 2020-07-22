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Представлены лучшие голы 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола представила подборку лучших голов 18-го тура чемпионата страны.
В рейтинг вошли результативное добивание защитника «Ислочи» Стефена Годфри, забитый мяч нападающего БАТЭ Максима Скавыша, точный удар головой защитника «Минска» Алексея Залеского, а также гол сербского полузащитника «Городеи» Лазара Сайчича. Позже самое лучшее взятие ворот определят болельщики.
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Белорусская федерация футбола представила подборку лучших голов 18-го тура чемпионата страны. В рейтинг вошли результативное добивание защитника «Ислочи» Стефена...
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