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Представлены лучшие голы 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

22.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представлены лучшие голы 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Белорусская федерация футбола представила подборку лучших голов 18-го тура чемпионата страны.

В рейтинг вошли результативное добивание защитника «Ислочи» Стефена Годфри, забитый мяч нападающего БАТЭ Максима Скавыша, точный удар головой защитника «Минска» Алексея Залеского, а также гол сербского полузащитника «Городеи» Лазара Сайчича. Позже самое лучшее взятие ворот определят болельщики.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола представила подборку лучших голов 18-го тура чемпионата страны. В рейтинг вошли результативное добивание защитника «Ислочи» Стефена...
 
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