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В Луцке мужчину, который удерживал в заложниках 13 человек, обвиняют по четырём статьям

22.07.2020 11:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Новые подробности инцидента с захватом заложников в украинском Луцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину, который больше 12 часов удерживал 13 человек в автобусе, обвиняют по четырём статьям: захват заложников, посягательство на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием и теракт. 

В Луцке мужчину, который удерживал в заложниках 13 человек, обвиняют по четырём статьям

За это злоумышленнику, который ранее уже был судим, грозит очередной внушительный тюремный срок. Сейчас правоохранители ведут поиски его сообщников.

В Луцке мужчину, который удерживал в заложниках 13 человек, обвиняют по четырём статьям

Один из подозреваемых уже согласился сотрудничать со следствием. Изъято оружие, патроны и взрывчатка. Напомним, вооружённый мужчина угрожал подорвать автобус. Его требования были довольно общие и касались общенациональных проблем.

В Луцке мужчину, который удерживал в заложниках 13 человек, обвиняют по четырём статьям

Заложников мужчина отпустил после телефонного разговора с президентом Зеленским. По требованию злоумышленника украинский лидер выложил в сеть видео с призывом для всех посмотреть конкретный документальный фильм. Затем захватчик сдался. Обошлось без пострадавших.

Люди в материале: Владимир Зеленский

 
 
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Новости Украины. Новые подробности инцидента с захватом заложников в украинском Луцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину, который больше...
 
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