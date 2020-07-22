Черничный сезон – в самом разгаре

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ежегодно в середине лета на Ганцевщине начинается настоящий ажиотаж среди черничников, характеризующийся конкуренцией не только между самими ягодниками, а и заготовителями. Мы узнали у специалистов Ганцевичского райпо, каким выдается этот сезон для ягодников.





Добраться до одного из пяти действующих в районе передвижных заготпунков не составило труда. Еще с дороги виден микроавтобус райпо, рядом с которым у проезжей части выставлены ящики и весы. Здесь дружным дуэтом чернику у населения принимают заготовитель Любовь Сергейчик и водитель Сергей Гащук. Именно они сегодня на передовой.

– Чернику закупаем чуть больше недели, а цена уже успела несколько раз поменяться. Начинали принимать ягоду по 2,5 рубля. Спустя пару дней цена поднялась до 3,5 – 3,8 рубля, а перед минувшими выходными была 4 рубля! На сегодняшний день, это максимальная цена в этом году. 13 июля цена вообще три раза за день менялась, – обрисовывает картину Любовь Николаевна. – Пока закупщики регулируют цены, нам приходится нелегко, как и объяснять ягодникам, что стоимость зависит не от нас. А интересующихся, почему еще с утра чернику принимали по 3,80 рубля, а днем уже по 3,50, очень много.

За день заготовителю на этой точке чернику сдают 25 – 30 человек. В основном собирают ягоду при помощи специальных приспособлений – скребков, поэтому в ящиках ягода зачастую с листьями, хвоинками и мелкими ветками.





А вот из лесу виднеются и первые ягодники. На часах нет и 12 часов. На весах – 9,600 кг. Интересуюсь, со скольки женщина в лесу.

– С 6 утра до обеда удается насобирать ведро. Иногда за полдня могу и 7, и 10 кг из леса вынести. По сравнению с прошлыми годами сейчас ягоды намного меньше. То ли уже выбрали ее, то ли не так много выросло, – отмечает Мария Оскерко. – Для меня сбор черники – это сезонный заработок. Поскольку много на ней не зарабатываю, деньги быстро тратятся на продукты питания и хозяйственные нужды. За ягодами езжу на велосипеде. От города до седьмого километра в сторону Хотыничей на дорогу уходит полчаса. И одна в лес никогда не хожу, только со знакомыми.

После того, как первые три ягодника сдали собранные дары природы, заготовитель спокойно присела на стульчик. Следующие сдатчики появятся еще нескоро: поток людей, по словам Любови Николаевны, обычно наблюдается с 14 до 16 часов.





– Многие ходят в лес компаниями. Одиночек практически нет. Кто-то со знакомыми, некоторые всей семьей отправляются в лес. Иногда вижу подростков лет 12-13. Молодцы родители, приучают детей к труду и пониманию, что легких денег не бывает, – говорит заготовитель.

Примечательно, что некоторые и вовсе не останавливаются, а проезжают мимо закупщиков. Так, на просьбу Любови Николаевны сдать ягоды мужчина лишь отмахивается: «Сегодня не буду, повезу домой чернику». Но опытный заготовитель знает: на самом деле ягодник везет ведра к частнику, который в километре отсюда. Необъяснимо, но факт: несмотря на то, что закупочная цена у двух заготовителей одинаковая, сборщик сдает ягоды вовсе не тому, кто ближе к лесу. Собеседница поясняет: у каждого закупщика, как у магазинов, с годами появляются свои клиенты.





К 13 часам подъезжает легковая машина. По черным рукам и перевязанным платками ведрам можно понять – наши клиенты. Первой на весы ставит небольшое ведро Ирина Сивакова.

– Ягод мало, зато чистые, – подмечает заготовитель.

– Так я же руками собираю. За собой ношу «грабачык», но он у меня просто рядом лежит. Ягоды срываю и в него кладу. В некотором смысле скребок у меня выполняет роль набирка. Я второй день только в лес пошла. С половины девятого и до начала первого обычно собираю чернику. Вчера вышло 4 килограмма. А сколько у меня сегодня, Николаевна? 4 килограмма 300. Ну, нормально. Я в долгу перед одной женщиной. Так вот 15 рублей с ягод и отдам, – рассуждает Ирина Михайловна. – Собирать чернику – нелегкий труд. Для этого нужно не только желание и умение, а еще и здоровье. Поэтому за ягоду, считаю, стоит минимум 5 рублей брать за кг, но мы рады будем, если цену хотя бы еще на пару копеек поднимут.





Знакомая Ирины Сиваковой соглашается с опытной ягодницей:

– Чернику принимают и недешево, и недорого. Но, конечно, всегда хочется больше. 5 рублей за килограмм и выше – оптимальная цена, – считает Валентина. – Сегодня мы были на пятом километре. Черника там есть, но местами. На прошлой неделе ездили в Ляховичский район, там ягода хорошая. Но ведь это больше 30 км езды на машине. За Будами тоже черника неплохая, но завтра еще съездим в хотыничский лес, уже наметили место. А потом видно будет.

После обеда действительно наблюдается наплыв сдатчиков. Из леса выходят сразу по несколько групп ягодников. Кто-то собрал 28 килограммов ягод, одна семья потрудилась на славу – вынесла из леса 41 килограмм черники. Так, опытные сборщики за день зарабатывают по 100 – 150 рублей. А это по ганцевичским меркам неплохие деньги.

Проведя практически весь день вместе с заготовителем райпо, убедилась: сегодня стараются не упустить шанс и как можно больше заработать и сами ягодники, и закупщики черники.

Дарья ЗАНЬКО.

Фото автора.

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