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ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках будет уменьшено

22.07.2020 12:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках будет уменьшено

Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей на участках для голосования во время нынешней избирательной кампании уменьшат. Данное постановление приняли сегодня на заседании ЦИК, передает БЕЛТА.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина предложила на период проведения нынешней избирательной кампании уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, а во время досрочного голосования – до трех.

Она напомнила о рекомендациях Министерства здравоохранения при проведении голосования на выборах Президента для предотвращения распространения респираторных инфекций. В числе рекомендаций - соблюдение социальной дистанции при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями. Расстояние должно составлять не менее одного метра.

Выборы Главы государства назначены на 9 августа. Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Итоги будут подведены не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.


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Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей на участках для голосования во время нынешней избирательной кампании уменьшат. Данное постановление...
 
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