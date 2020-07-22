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В Индии жертвами наводнений стали 470 человек

22.07.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Число жертв масштабных наводнений в Индии достигло 470, ещё десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии жертвами наводнений стали 470 человек

Из восьми штатов, на которые обрушилась непогода, больше всего погибших в Западной Бенгалии и Ассаме. Проливные дожди в регионах привели к разливу одной из крупнейших рек Южной Азии. Мощные потоки воды уничтожили свыше 3 тысяч деревень.

В Индии жертвами наводнений стали 470 человек

Около 2 миллионов жителей вынуждены покидать свои дома. Для временного размещения граждан в пострадавших районах созданы несколько сотен лагерей. 

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Новости Индии. Число жертв масштабных наводнений в Индии достигло 470, ещё десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Из восьми...
 
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