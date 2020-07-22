|
В Индии жертвами наводнений стали 470 человек
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Число жертв масштабных наводнений в Индии достигло 470, ещё десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из восьми штатов, на которые обрушилась непогода, больше всего погибших в Западной Бенгалии и Ассаме. Проливные дожди в регионах привели к разливу одной из крупнейших рек Южной Азии. Мощные потоки воды уничтожили свыше 3 тысяч деревень.
Около 2 миллионов жителей вынуждены покидать свои дома. Для временного размещения граждан в пострадавших районах созданы несколько сотен лагерей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. Число жертв масштабных наводнений в Индии достигло 470, ещё десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из восьми...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)