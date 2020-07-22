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Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали

22.07.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 14 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в американском Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали

Инцидент произошёл недалеко от похоронного бюро. Неизвестные на автомобиле открыли огонь по людям, пришедшим на поминальную церемонию. По предварительной информации, в ответ на действия злоумышленников также последовала стрельба. 

Один из подозреваемых в причастности к происшествию задержан. Поиски остальных продолжаются.

Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали

Пострадавшие находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии. Случаи применения огнестрельного оружия в Чикаго в последнее время значительно участились.

Два дня назад в результате стрельбы в городе 25 человек получили ранения, четверо позже скончались. 

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Новости США. 14 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в американском Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент произошёл...
 
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