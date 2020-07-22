Прием заказов на доставку баллонного газа — по новому номеру

Источник материала: Горецкий вестник

Уважаемые потребители баллонного газа! Доводим до вашего сведения, что с 21 июля 2020 года в ПУ «Горкигаз» будет изменен телефон приема заказов. Новый номер — 7-90-33

В очередной раз напоминаем, что согласно действующей редакции «Правил пользования газом в быту» хранение запасных 50-литровых баллонов с газом категорически ЗАПРЕЩЕНО! Хранить газовые баллоны, не подключенные к индивидуальной баллонной установке (далее — ИБУ), разрешается только в дегазированном состоянии (п. 11.8 Правил).

Доставка сжиженного газа в 50-литровых баллонах производится потребителям, которым произведен монтаж ИБУ в установленном порядке, есть на ее технический паспорт, а также имеется в наличии договор купли-продажи сжиженного углеводородного газа (далее — СУГ). При замене газовых баллонов вместимостью 50 л ведется строгий их номерной учет (номер заменяемого баллона должен соответствовать номеру ранее установленного). В обязательном порядке предприятие производит опломбирование таких баллонов при их установке у потребителей газа.

Соблюдайте «Правила пользования газом в быту»! При запахе газа звоните по телефону — «104».

ПУ «Горкигаз»