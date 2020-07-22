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Редких морских черепах выпустили на волю в Португалии

22.07.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Две морские черепахи спустя более чем полгода смогли вернуться в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Редких морских черепах выпустили на волю в Португалии

Пресмыкающиеся долгое время находились в морском зоопарке в Португалии. Одну из них в 2019 году спасли из рыбацкой сети, другая – случайно попала на берег в порту.

Редких морских черепах выпустили на волю в Португалии

О дальнейшей судьбе выпущенных на волю животных биологи смогут узнать с помощью микрочипов. Эти пресмыкающиеся нуждаются в защите. Три из семи видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения и, по словам специалистов, из тысячи новорожденных особей только одна доживает до зрелого возраста. 

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Новости мира. Две морские черепахи спустя более чем полгода смогли вернуться в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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