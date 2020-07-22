«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

Источник материала: Виртуальный Брест

Осталась всего неделя, чтобы успеть подать заявку на конкурс городских идей Regeneration. От 7 до 10 лучших проектов получат деньги на реализацию, а это значит, что Брест получит новый опыт по благоустройству общественного пространства.





Напомните коротко, что за проект

Regeneration — конкурс городских идей. Если у вас есть мысли, как сделать город/район или свой двор лучше — заполняйте форму и отправляйте заявку . Их принимают до 28 июля.

Организаторы выберут 25 крутых идей, а 7-10 самых-самых получат в августе деньги на реализацию.

А откуда деньги? Горисполком дает?

Нет, он помогает с согласованиями. Финансовую поддержку оказывает местный бизнес. У Regeneration появились первые партнеры, вот что они говорят:

— Конкурс гарадскіх ідэй – класная ініцыятыва, якая дапаможа зрабіць наш горад лепшым, падняць настрой у цяжкі перыяд і дапаможа пераключыцца на рэалізацыю прадуктыўных задач, – дзеліцца Святлана Гайдалёнак, менеджарка культурных праектаў “Прасторы КХ”. – Мы вырашылі далучыцца да гэтага праекта, таму што ў нас дастаткова вопыту, якім можна дзяліцца з берасцейцамі.

Падтрымліваць ідэі гараджан важна: калі рэалізуюцца ідэі жыхароў горада, людзі пачынаюць несці адказнасць за грамадскую прастору, у якой праводзяць свой вольны час.

«Город — это IT»

Так говорит о Бресте Диана Кочеткова, руководитель службы маркетинга IT-Academy:

«В обоих случаях – это территория возможностей. Круто, что есть те, кто это видит, ценит и готов воспользоваться. А еще лучше, что находятся те, кто и сам настроен делать мир вокруг себя лучше и воплощать новые перспективные идеи.

Радует, что с каждым днём становится больше тех, кому не все равно – не только на место жительства, но и своё будущее. Ведь именно местные жители зачастую лучше знают, что нужно конкретно их дому, двору, району и городу в целом. Мы уверены, что любой человек может изменить не только себя, но и свое окружение. Главное – не оставаться безучастным и не перекладывать ответственность на кого-то другого».

«Люди сами меняют город»

Председатель правления БОМОО «Время Земли» Григорий Терентьев считает, что работа по развитию городского пространства должна строиться, как предлагают организаторы конкурса:

«Жители предлагают то, что они хотят видеть в городе, и в тот же момент – имеют возможность реализовать свою идею. Не перекладывают ответственность на городские службы либо власти, а сами становятся теми, кто меняет город».

«Приятно видеть, как Брест меняется в лучшую сторону»

Директор Частного предприятия «Юридическое бюро Олега Панина» Евгения Лагутина говорит, что они часто сталкиваются с тем, когда интересные и социально-полезные идеи людей и бизнеса не получают отклика. Это и стало мотивацией стать спонсором конкурса:

«Нам приятно видеть, как Брест меняется в лучшую сторону с помощью усилий неравнодушных горожан. Считаем, что важно обращать внимание на мнение и идеи людей, которые живут в этом городе, каждый день ходят и ездят по его улицам. Кому, как не им, давать возможность менять реальность к лучшему».

Класс, а можно ещё стать спонсором конкурса?

Да, конечно. За 500 рублей вы можете стать просто спонсором проекта, а за 1000 — персональным спонсором одного из проектов. Кроме этого вы получите профит от публикаций в СМИ, участия в жюри, знакомства с городской властью, а также сможете сделать свой бизнес социально-ориентированным.





Если вы хотите присоединиться к конкурсу в качестве партнёра – пишите/звоните менеджеру проекта – Денису: +375298010147 (Telegram, Viber).

С хронологией проекта и партнёрами можно ознакомиться на сайте http://regeneration-brest.tilda.ws/ .

Конкурс городских идей «Regeneration» проводится командой Агентства регионального развития «Дзедзіч» при поддержке Брестского горисполкома.