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«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Осталась всего неделя, чтобы успеть подать заявку на конкурс городских идей Regeneration. От 7 до 10 лучших проектов получат деньги на реализацию, а это значит, что Брест получит новый опыт по благоустройству общественного пространства.

«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

Напомните коротко, что за проект

Regeneration — конкурс городских идей. Если у вас есть мысли, как сделать город/район или свой двор лучше — заполняйте форму и отправляйте заявку. Их принимают до 28 июля.

Организаторы выберут 25 крутых идей, а 7-10 самых-самых получат в августе деньги на реализацию.

А откуда деньги? Горисполком дает?

Нет, он помогает с согласованиями. Финансовую поддержку оказывает местный бизнес. У Regeneration появились первые партнеры, вот что они говорят:

— Конкурс гарадскіх ідэй – класная ініцыятыва, якая дапаможа зрабіць наш горад лепшым, падняць настрой у цяжкі перыяд і дапаможа пераключыцца на рэалізацыю прадуктыўных задач, – дзеліцца Святлана Гайдалёнак, менеджарка культурных праектаў “Прасторы КХ”. – Мы вырашылі далучыцца да гэтага праекта, таму што ў нас дастаткова вопыту, якім можна дзяліцца з берасцейцамі.

Падтрымліваць ідэі гараджан важна: калі рэалізуюцца ідэі жыхароў горада, людзі пачынаюць несці адказнасць за грамадскую прастору, у якой праводзяць свой вольны час.

«Город — это IT»

Так говорит о Бресте Диана Кочеткова, руководитель службы маркетинга IT-Academy:

«В обоих случаях – это территория возможностей. Круто, что есть те, кто это видит, ценит и готов воспользоваться. А еще лучше, что находятся те, кто и сам настроен делать мир вокруг себя лучше и воплощать новые перспективные идеи.

Радует, что с каждым днём становится больше тех, кому не все равно – не только на место жительства, но и своё будущее. Ведь именно местные жители зачастую лучше знают, что нужно конкретно их дому, двору, району и городу в целом. Мы уверены, что любой человек может изменить не только себя, но и свое окружение. Главное – не оставаться безучастным и не перекладывать ответственность на кого-то другого».

«Люди сами меняют город»

Председатель правления БОМОО «Время Земли» Григорий Терентьев считает, что работа по развитию городского пространства должна строиться, как предлагают организаторы конкурса:

«Жители предлагают то, что они хотят видеть в городе, и в тот же момент – имеют возможность реализовать свою идею. Не перекладывают ответственность на городские службы либо власти, а сами становятся теми, кто меняет город».

«Приятно видеть, как Брест меняется в лучшую сторону»

Директор Частного предприятия «Юридическое бюро Олега Панина» Евгения Лагутина говорит, что они часто сталкиваются с тем, когда интересные и социально-полезные идеи людей и бизнеса не получают отклика. Это и стало мотивацией стать спонсором конкурса:

«Нам приятно видеть, как Брест меняется в лучшую сторону с помощью усилий неравнодушных горожан. Считаем, что важно обращать внимание на мнение и идеи людей, которые живут в этом городе, каждый день ходят и ездят по его улицам. Кому, как не им, давать возможность менять реальность к лучшему».

Класс, а можно ещё стать спонсором конкурса?

Да, конечно. За 500 рублей вы можете стать просто спонсором проекта, а за 1000 — персональным спонсором одного из проектов. Кроме этого вы получите профит от публикаций в СМИ, участия в жюри, знакомства с городской властью, а также сможете сделать свой бизнес социально-ориентированным.

«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

Если вы хотите присоединиться к конкурсу в качестве партнёра – пишите/звоните менеджеру проекта – Денису: +375298010147 (Telegram, Viber).

С хронологией проекта и партнёрами можно ознакомиться на сайте http://regeneration-brest.tilda.ws/.

Конкурс городских идей «Regeneration» проводится командой Агентства регионального развития «Дзедзіч» при поддержке Брестского горисполкома.

«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок
«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок «Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

«Люди сами меняют город». Конкурс городских идей через неделю закрывает сбор заявок

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Осталась всего неделя, чтобы успеть подать заявку на конкурс городских идей Regeneration. От 7 до 10 лучших проектов получат деньги на реализацию, а это значит, что Брест...
 
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