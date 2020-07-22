С 24 июля начинается выдача сертификатов ЦТ. Где и когда получить документ?

Источник материала: Вороновская газета





С 24 июля начинается выдача сертификатов Централизованного тестирования (включая субботу 25 июля и воскресенье 26 июля) , такая информация размещена в официальном Telegram-канале Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Адрес: г. Гродно, ул. Октябрьская, 5.

График работы: 9.00 — 18. 00.

Выдача сертификатов для проходивших ЦТ в резервные дни начнется с 29 июля.

С 3 августа выдача сертификатов будет осуществляться по следующему графику:

Понедельник — пятница — 9:00 — 17:00 (с 12:30 до 3:00 обед)

Суббота, воскресенье — выходной.

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