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С 24 июля начинается выдача сертификатов ЦТ. Где и когда получить документ?
22.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 24 июля начинается выдача сертификатов Централизованного тестирования (включая субботу 25 июля и воскресенье 26 июля) , такая информация размещена в официальном
Адрес: г. Гродно, ул. Октябрьская, 5.
График работы: 9.00 — 18. 00.
Выдача сертификатов для проходивших
С 3 августа выдача сертификатов будет осуществляться по следующему графику:
Понедельник — пятница — 9:00 — 17:00 (с 12:30 до 3:00 обед)
Суббота, воскресенье — выходной.
t.me/grsu_official
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С 24 июля начинается выдача сертификатов Централизованного тестирования (включая субботу 25 июля и воскресенье 26 июля) , такая информация размещена в...
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