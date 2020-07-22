Маршрутчик задумался (наверное) и промчал светофор на красный как ни в чем не бывало

Источник материала: Виртуальный Брест

На спуске с Кобринского моста в направлении зелёной так и хочется "притопить". Но нужно быть внимательным - здесь ведь светофор, и пешеходы хотят перейти улицу.





Им, кстати, тоже надо не "ворон ловить" на проезжей части, а смотреть по сторонам, а вдруг такое летит:

Благо, на этот раз обошлось.