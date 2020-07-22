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Маршрутчик задумался (наверное) и промчал светофор на красный как ни в чем не бывало
22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На спуске с Кобринского моста в направлении зелёной так и хочется "притопить". Но нужно быть внимательным - здесь ведь светофор, и пешеходы хотят перейти улицу.
Им, кстати, тоже надо не "ворон ловить" на проезжей части, а смотреть по сторонам, а вдруг такое летит:
Благо, на этот раз обошлось.
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