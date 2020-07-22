ЦИК вспомнил про коронавирус: число наблюдателей сократят

Количество национальных наблюдателей сокращается до 5 число на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного.

Об этом заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина 22 июля на заседании.

Таким образом, в порядок избирательного процесса внесены изменения.

Как пояснила Ермошина, «это и физическая, и эпидемиологическая безопасность».

Кроме того, она заявила, что предлагается допускать на участки наблюдателей в порядке их аккредитации.

Один из членов комиссии во время обсуждения этого предложения отметил, что поддерживает данное решение, поскольку «когда кто-то будет дышать в спину, они могут принять решение, которое нам неприемлемо».

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа .