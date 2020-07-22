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Умер олимпийский чемпион-76 по хоккею в составе сборной СССР
Источник материала: Tut.by
В возрасте 73 лет ушел из жизни олимпийский чемпион-1976 в составе сборной СССР хоккеист Александр Гусев. Об этом сообщает официальный
Гусев играл на позиции защитника и был одним из лучших хоккеистов того времени в своем амплуа.
После окончания карьеры он с 1984 по 1990 год тренировал СКА МВО (Калинин) и даже после 70 продолжал выступать в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».
Достижения:
— чемпион СССР (1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977);
— серебряный призер чемпионатов СССР (1969, 1974, 1976);
— обладатель Кубка СССР (1968, 1969, 1973);
— победитель II Зимней Спартакиады народов СССР (1966);
— победитель Зимней Спартакиады народов РСФСР (1970);
— чемпион мира и Европы (1973, 1974);
— серебряный призер чемпионатов мира и Европы (1972);
— бронзовый призер чемпионатов мира и Европы (1977);
— участник Суперсерии СССР — Канада (1972);
— участник Кубка Канады (1976);
— олимпийский чемпион (1976).
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В возрасте 73 лет ушел из жизни олимпийский чемпион-1976 в составе сборной СССР хоккеист Александр Гусев. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.
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