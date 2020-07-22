Под Ивьем женщина уснула за рулем и влетела в автокран

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получила серьезные травмы при столкновении с КамАЗом в Ивьевском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла вечером 21 июля на 109-м километре трассы Минск — Гродно. Установлено, что 56-летняя минчанка, управляя Peugeot, врезалась в попутный КамАЗ. По предварительной информации, она уснула за рулем.





В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.