|
Под Ивьем женщина уснула за рулем и влетела в автокран
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получила серьезные травмы при столкновении с КамАЗом в Ивьевском районе. Об этом
Авария произошла вечером 21 июля на 109-м километре трассы Минск — Гродно. Установлено, что 56-летняя минчанка, управляя Peugeot, врезалась в попутный КамАЗ. По предварительной информации, она уснула за рулем.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)