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Под Ивьем женщина уснула за рулем и влетела в автокран

22.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получила серьезные травмы при столкновении с КамАЗом в Ивьевском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла вечером 21 июля на 109-м километре трассы Минск — Гродно. Установлено, что 56-летняя минчанка, управляя Peugeot, врезалась в попутный КамАЗ. По предварительной информации, она уснула за рулем.


В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
 
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