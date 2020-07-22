Запуск БелАЭС позволит на миллионы тонн сократить выброс парниковых газов в атмосферу

Источник материала: ОНТ

С вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, наша страна станет первой в западной Европе и на всем постсоветском пространстве, кто перейдет на новый этап производства и использования «зеленой энергетики». Эксперты из Беларуси и России обсудили сегодня все выгоды от запуска АЭС в Островце.

Встреча – в формате видеоконференции. Мнением делились специалисты из Министерств энергетики, ведущих ядерных институтов двух стран. Отмечали, что ввод АЭС в эксплуатацию окажет заметное положительное влияние, как на экономику страны, так и на экологическую обстановку в регионе. Запуск станции позволит на миллионы тонн сократить выброс парниковых газов в атмосферу, снизится потребление углеводородного топлива, из эксплуатации можно будет вывести устаревшие и малоэффективные мощности ТЭЦ. Снижение стоимости электроэнергии позволит запустить новые энергоемкие предприятия. Одним из самых масштабных может стать проект развития электрификации белорусской железной дороги и создание скоростных магистралей.

Сейчас Белорусская АЭС готовится к физическому пуску первого энергоблока, а в последствии и к энергетическому. Готовность – 98%. Заканчивается отделка и благоустройство. На август намечена загрузка топлива в реактор. На втором блоке продолжаются пуско-наладочные работы.

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