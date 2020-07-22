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Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение

22.07.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Теракт, захват заложников, посягательство на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием. Сразу по четырём статьям возбуждено два уголовных дела в отношении террориста из украинского Луцка. Напомним, вооружённый мужчина больше 12 часов удерживал 13 человек, угрожая подорвать автобус. 

Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение

Сейчас захватчик находится в изоляторе временного содержания. Уже 23 июля суд изберет ему меру пресечения. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение

Разыгравшаяся накануне драма закончилась благополучно. Никто из заложников не пострадал. Подозреваемый отпустил захваченных пассажиров после телефонного разговора с президентом Зеленским. По требованию злоумышленника украинский лидер выложил в сеть видео с призывом для всех посмотреть конкретный документальный фильм. Затем захватчик сдался.

Люди в материале: Владимир Зеленский

 
 
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Новости Украины. Теракт, захват заложников, посягательство на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием. Сразу по четырём статьям возбуждено два...
 
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