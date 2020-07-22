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Китайский истребитель пятого поколения получил золотую медаль за внешний вид
Источник материала: Tut.by
Китайский истребитель пятого поколения J-20 получил золотую медаль в несколько необычной номинации. Национальная администрация по интеллектуальной собственности Китая (NIPA) наградила самолет за «дизайн внешнего вида». Об этом
Награда была вручена во время церемонии China Patent Award 14 июля. Это первый раз, когда компания Chengdu Aircraft Design & Research Institute (именно она разрабатывала дизайн J-20) получила награду национального уровня.
«Награда для J-20 — это не только признание работы компании, но подтверждение возможности независимых инновационных работ (в Китае — прим. TUT.BY) в области дизайна самолетов», — пишет сайт НОАК.
Внешний вид J-20 был вдохновлен первым в мире истребителем пятого поколения F-22 Raptor, указывает defenseworld.net, хотя в дизайне двух моделей есть и отличия. При этом, если «Хищник» давно не совершенствовался, то J-20 постоянно прогрессирует, хотя гораздо моложе.
Наиболее значительным улучшением самолета можно назвать отказ от российских двигателей АЛ-41ФМ2 на сделанные в Китае WS-15 — последние имеют повышенную тягу и, возможно, способны на крейсерскую сверхзвуковую скорость. Самые новые из собранных J-20 могут оснащаться именно этими двигателями.
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