Китайский истребитель пятого поколения получил золотую медаль за внешний вид

Источник материала: Tut.by

Китайский истребитель пятого поколения J-20 получил золотую медаль в несколько необычной номинации. Национальная администрация по интеллектуальной собственности Китая (NIPA) наградила самолет за «дизайн внешнего вида». Об этом пишет defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Награда была вручена во время церемонии China Patent Award 14 июля. Это первый раз, когда компания Chengdu Aircraft Design & Research Institute (именно она разрабатывала дизайн J-20) получила награду национального уровня.

«Награда для J-20 — это не только признание работы компании, но подтверждение возможности независимых инновационных работ (в Китае — прим. TUT.BY) в области дизайна самолетов», — пишет сайт НОАК.

Внешний вид J-20 был вдохновлен первым в мире истребителем пятого поколения F-22 Raptor, указывает defenseworld.net, хотя в дизайне двух моделей есть и отличия. При этом, если «Хищник» давно не совершенствовался, то J-20 постоянно прогрессирует, хотя гораздо моложе.

Наиболее значительным улучшением самолета можно назвать отказ от российских двигателей АЛ-41ФМ2 на сделанные в Китае WS-15 — последние имеют повышенную тягу и, возможно, способны на крейсерскую сверхзвуковую скорость. Самые новые из собранных J-20 могут оснащаться именно этими двигателями.