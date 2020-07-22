|
Кандидаты в президенты дружно игнорят Брест и не едут на встречу с избирателями. Где, когда, кого можно увидеть?
22.07.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Две с половиной недели остается до основного дня голосования на президентских выборах. Светлана Тихановская в ближайшее время встретится с избирателями в Борисове, Витебске, Новополоцке. Андрей Дмитриев сегодня будет в Речице. Доверенные лица Александра Лукашенко наметили более 800 встреч, но публично они не анонсируются, Анна Канопацкая пока не планирует встречаться с избирателями.
Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY
Итак, график встреч кандидата Светланы Тихановской на ближайшие дни следующий:
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев сегодня, 22 июля, встретится с избирателями в Речице, встреча пройдет в зале по ул. Советской, 84. Как сообщил кандидат TUT.BY, подробный график встреч на последующие дни еще составляется.
В штабе Сергея Черечня сообщили, что «решили не отвлекать внимание электората от основного демократического кандидата, поддерживаемого объединенным штабом Светланы Тихановской».
— Будем делать упор на работу со СМИ и социальными сетями, — пояснил пресс-секретарь Олег Чумаков. — Запланировано одно масштабное событие оффлайн, ждем подтверждения от основных хэдлайнеров.
Пресс-секретарь кандидата Анны Канопацкой сообщила TUT.BY, что пока графика встреч с избирателями нет, сегодня и завтра Анна точно не планирует агитационных мероприятий.
Что касается встреч с кандидатом Александром Лукашенко, то он как президент продолжает свои рабочие поездки по стране, попасть на них в основном могут заранее приглашенные работники государственных предприятий. Кроме того, с избирателями встречаются доверенные лица Лукашенко, однако сводного графика, кто, когда и где проводит встречи, в публичном доступе нет.
Сегодня, к примеру, на базе «Белой Руси», в республиканской общественной приемной кандидата Александра Лукашенко прошел прием председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака (с 10 до 13 часов) и планируется прием первого заместителя председателя Следственного комитета Алексея Волкова (с 14 до 16 часов). Анонс таких встреч, пояснили в «Белой Руси», будут размещать на сайте организации «сегодня — на завтра, поскольку все люди занятые».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидаты в президенты дружно игнорят Брест и не едут на встречу с избирателями. Где, когда, кого можно увидеть?
Две с половиной недели остается до основного дня голосования на президентских выборах. Светлана Тихановская в ближайшее время встретится с избирателями в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)