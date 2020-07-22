Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур появился в Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.





Передовики жатвы трудятся в ОАО "Беловежский" Каменецкого района. Семейный экипаж Валерия и Татьяны Кухта на комбайне КЗС-16 намолотил более 1 тыс. т зерна. С этим достижением супругов поздравил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. Он поблагодарил аграриев за труд, вручил им грамоту и премии. По решению облисполкома, старшему комбайнеру первого в регионе экипажа-тысячника полагается денежное поощрение в размере 20 базовых величин (1 БВ - Br27), комбайнеру - 10 БВ. Работников также поощрили райисполком, профсоюзы и родное хозяйство.

Для Валерия Кухты это уже тридцатая уборочная страда. В тандеме с супругой он трудится пятый год. Они неоднократно становились передовиками жатвы. Супруги отмечают, что особого секрета успеха нет: все дело в упорстве и желании трудиться. "В этом году все сложилось: хорошие условия для урожая, техника не подводит. Да и понимаем друг друга с полуслова", - подчеркнули они.

Урожаем зерновых в "Беловежском" довольны. В среднем с одного гектара в хозяйстве получают около 55 ц. "Последние два года складывались непросто из-за засухи, мы недополучали зерно. Несмотря на то, что эта весна была сухая и прохладная, урожай нас радует. Убрали уже около трети площадей. При хорошей погоде, думаю, нам понадобится около двух недель для окончания уборки", - сказал генеральный директор ОАО Александр Дунькович.

В целом в Брестской области жатва проходит в штатном режиме. "Хозяйства и техника готовы, топлива хватает, люди настроены. Убрали уже более 10% посевных площадей. В лидерах сейчас южные регионы - Каменецкий и Брестский районы, которые первыми начали массовую уборку. Закономерно, что здесь появились первые тысячники", - заметил Валерий Ребковец.

Аграрии Брестской области уже намолотили 140 тыс. т зерна.