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Раскрыты первые подробности о следующем «народном» смартфоне Xiaomi

22.07.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi недавно представила линейку смартфонов Redmi 9 — не все аппараты этой серии успели официально появиться в Беларуси. Но в Сети уже появилась первая информация о следующих девайсах, которые придут на смену «девяткам», Redmi Note 10. Об этом сообщает Gizchina.


Скорее всего, Redmi Note 10 станет первым смартфоном из популярной «народной» линейки с поддержкой 5G-сетей. Базироваться устройство будет на процессоре MediaTek Dimensity 820. В Gizchina пишу, что это «лучшие чипы, которые есть у производителя на данный момент» — все из-за относительной доступности по цене и поддержке упомянутых выше 5G-сетей.

По производительности этот SoC примерно сравним с Qualcomm Snapdragon 765G. Кроме того, как минимум одна из версий девайса якобы получит 8 ГБ оперативной памяти, а операционной системой выступит Android 10.

В прошлом году устройства серии Redmi Note 8 анонсировали в августе. Так что Redmi Note 10 могут появиться в третьем квартале этого года.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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Redmi Note 10 могут появиться в третьем квартале этого года.
 
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