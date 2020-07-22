Раскрыты первые подробности о следующем «народном» смартфоне Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Xiaomi недавно представила линейку смартфонов Redmi 9 — не все аппараты этой серии успели официально появиться в Беларуси. Но в Сети уже появилась первая информация о следующих девайсах, которые придут на смену «девяткам», Redmi Note 10. Об этом сообщает Gizchina .





Скорее всего, Redmi Note 10 станет первым смартфоном из популярной «народной» линейки с поддержкой 5G-сетей. Базироваться устройство будет на процессоре MediaTek Dimensity 820. В Gizchina пишу, что это «лучшие чипы, которые есть у производителя на данный момент» — все из-за относительной доступности по цене и поддержке упомянутых выше 5G-сетей.

По производительности этот SoC примерно сравним с Qualcomm Snapdragon 765G. Кроме того, как минимум одна из версий девайса якобы получит 8 ГБ оперативной памяти, а операционной системой выступит Android 10.

В прошлом году устройства серии Redmi Note 8 анонсировали в августе. Так что Redmi Note 10 могут появиться в третьем квартале этого года.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi: