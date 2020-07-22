В области убрано 3% площадей (намолочено 62 517 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 44 ц с га.
По общему намолоту лидируют:
Клецкий (16 265 тонн), Несвижский (6 728 тонн), Солигорский (6 042 тонн), Слуцкий (5861 тонн), Любанский (5 265 тонн).
По урожайности лидируют:
Дзержинский (73 ц с га), Минский (67 ц с га), Несвижский (64 ц с га), Клецкий (58 ц с га), Смолевичский (54 ц с га).
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО «Новая жизнь» Несвижского района – Ярош Юрий Михайлович (87 ц с га);
- ОАО «Кухчицы» Клецкого района – Здрок Сергей Павлович (84,1 ц с га);
- ОАО «Несвижские островки» Несвижского района – Холопица Василий Николаевич (83,4 ц с га);
- КСУП «Племенной завод Красная звезда» Клецкого района – Здрок Павел Павлович (81,8 ц с га);
- СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (78,4 ц с га).
Лучшие комбайновые экипажи:
- Янучок Сергей Николаевич, Жуковский Виктор Александрович (ОАО «Кухчицы», Клецкого района) ‒ намолочено 1495 тонн; марка комбайна – Lexion-770;
- Дризгалович Иван Владимирович, Дризгалович Дмитрий Иванович, (ОАО «Горняк», Солигорского района) ‒ намолочено 1146 тонн, марка комбайна ‒ КЗС-1218-А1;
- Ситко Николай Леонидович, Мисюкевич Василий Михайлович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ намолочено 1018 тонн, марка комбайна Lexion-540С;
- Костюкевич Сергей Антонович, Семенец Евгений Александрович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – намолочено 924 тонны, марка комбайна GS-12;
- Шутило Павел Михайлович, Кудринский Сергей Игоревич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – намолочено 915 тонн, марка комбайна GS-12.
Лучшие водители:
- Кривулько Николай Александрович (ОАО «Горняк» Солигорского района) ‒ 1174 тонны; марка автомобиля ‒ МТЗ3022
- Казак Алексей Михайлович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ 944 тонны, марка автомобиля ‒ МАЗ-650108;
- Карсюк Руслан Александрович (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ 907 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-650108;
- Кишко Виталий Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ 891 тонну; марка автомобиля ‒ МАЗ-650108;
- Тябус Александр Николаевич (ОАО «Заболотский», Любанского района) ‒ 883 тонны; марка автомобиля ‒ МАЗ-650118;
Сушильные агрегаты:
1.Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) ‒ высушено 3745 тонн;
- Кишко Владимир Васильевич, Алисевич Николай Владимирович, Куколев Анатолий Петрович, Лопата Александр Валентинович (КСУП «Племенной завод Красная звезда» Клецкого района) – высушена 2821 тонна;
- Сидоренков Андрей Юрьевич (ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», Несвижского района) – высушено 1280 тонн;
- Полошавец Дмитрий Юрьевич (ОАО «Лань-Несвиж» Несвижского района) ‒ высушено 1273 тонны;
- Шемет Александр Васильевич (ОАО «Узденский райагросервис» Узденского района) ‒ высушено 978 тонн.