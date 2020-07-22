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Рабочий получил смертельную травму на стройке в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на стройке, сообщили в Следственном комитете.
Эксперты осмотрели место ЧМ, опросили сотрудников строительной организации, изъяли документацию, касающуюся охраны труда, техники безопасности. Кроме того, назначены экспертизы.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства, из-за которых погиб рабочий. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на стройке, сообщили в Следственном комитете. Эксперты осмотрели место ЧМ, опросили сотрудников строительной...
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