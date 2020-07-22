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Умер легендарный хоккеист Александр Гусев

22.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В возрасте 73 лет ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР Александр Гусев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ЦСКА.

Гусев выступал на позиции защитника. Помимо победы на Олимпиаде, он дважды выигрывал чемпионаты мира (1973, 1974), а также становился серебряным (1972) и бронзовым (1977) призером мировых первенств. Также в составе советской сборной он принимал участие в Суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 года и в Кубке Канады 1976 года.

Выступая за ЦСКА с 1968 по 1978 год, Гусев стал семикратным чемпионом СССР, трижды завоевал серебряные награды турнира и три раза выиграл Кубок СССР. В составе армейцев Гусев провел 313 матчей, в которых забросил 64 шайбы. Помимо московской команды, он играл за ленинградский СКА, тверской СКА МВО и "Звезду". По завершении карьеры игрока Гусев в течение шести лет возглавлял СКА МВО, выступал на ветеранских турнирах в составе команды "Легенды хоккея СССР".

 
 
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В возрасте 73 лет ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР Александр Гусев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу...
 
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