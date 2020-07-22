|
Баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск»
Источник материала: ОНТ
Американский баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск».
Новое соглашение с защитником рассчитано на один год. Роберт Лоури в минувшем сезоне был одним из лидеров минской команды, набирая в среднем чуть более 12 очков за игру в Единой лиге ВТБ и Кубке ФИБА-Европа. Роберт Лоури стал лучшим ассистентом клуба. Команда Ростислава Вергуна продолжает формирование состава к новому сезону. Старт Единой лиги ВТБ, где сыграют «Цмокі» намечен на 23 сентября.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск». Новое соглашение с защитником рассчитано на один год. Роберт Лоури в минувшем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)