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Баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск»

22.07.2020 14:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск»

Американский баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск».

Новое соглашение с защитником рассчитано на один год. Роберт Лоури в минувшем сезоне был одним из лидеров минской команды, набирая в среднем чуть более 12 очков за игру в Единой лиге ВТБ и Кубке ФИБА-Европа. Роберт Лоури стал лучшим ассистентом клуба. Команда Ростислава Вергуна продолжает формирование состава к новому сезону. Старт Единой лиги ВТБ, где сыграют «Цмокі» намечен на 23 сентября.

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Американский баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с клубом «Цмокі-Мінск». Новое соглашение с защитником рассчитано на один год. Роберт Лоури в минувшем...
 
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