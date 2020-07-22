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«Молодёжный парламент включится эффективно в процесс подобного противодействия фейковым новостям»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. О настроениях белорусской молодежи говорили с Егором Макаревичем.
Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:
Безусловно, мы видим этот накал. Любая избирательная кампания, особенно по выборам Президента, славится подобного рода политтехнологиями, которые используют оппоненты. Но мы прекрасно понимаем, что и те технологии, которые начали использовать мы, тоже достаточно эффективны, они работают сегодня.
Я думаю, Молодежный парламент включится эффективно в процесс подобного противодействия и фейковым новостям, и всему этому контенту, который сегодня существует в сети интернет.
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Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. О настроениях белорусской молодежи...
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