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В Ивьевском районе женщина уснула за рулем и влетела в автокран

22.07.2020 14:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ивьевском районе женщина уснула за рулем и влетела в автокран

На трассе М6 в Ивьевском районе легковушка влетела в автокран, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 21 июля около 16:30 вечера на 109-м км трассы Минск-Гродно. Peugeot врезалась в ехавший в попутном направлении автокран на базе КамАЗа.

По данным ГАИ, за рулем была 56-летняя женщина, которая, по предварительной информации, уснула. С тяжелыми травмами ее госпитализировали. 

По факту аварии проводится проверка.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На трассе М6 в Ивьевском районе легковушка влетела в автокран, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП произошло 21 июля около 16:30 вечера на 109-м км трассы...
 
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