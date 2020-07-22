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В Ивьевском районе женщина уснула за рулем и влетела в автокран
Источник материала: ОНТ
На трассе М6 в Ивьевском районе легковушка влетела в автокран,
ДТП произошло 21 июля около 16:30 вечера на 109-м км трассы Минск-Гродно. Peugeot врезалась в ехавший в попутном направлении автокран на базе КамАЗа.
По данным ГАИ, за рулем была 56-летняя женщина, которая, по предварительной информации, уснула. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
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На трассе М6 в Ивьевском районе легковушка влетела в автокран, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП произошло 21 июля около 16:30 вечера на 109-м км трассы...
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