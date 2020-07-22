Эксперт назвал причины, по которым трескаются помидоры, и рассказал, как этого избежать

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, как избежать ошибок в уходе за помидорами во время цветения и завязывания плодов. Сегодня рассмотрим причины, по которым томаты трескаются. Почему это происходит, рассказал биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.



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Среди проблем при выращивании томатов одной из самых обидных является растрескивание плодов. Все потому, что трещины, как правило, возникают на уже выросших и почти созревших плодах.

Наиболее подвержены растрескиванию крупные плоды, а вот мелкоплодные сорта к этой беде устойчивы. При этом трещины на плодах возникают обычно по причине неправильного ухода за растениями, так что справиться с этой бедой не сложно.

Трещины из-за неравномерного роста

Трескаются плоды прежде всего из-за неравномерного роста. Кожура еще не успела вырасти, а вот содержимое уже готово «выпрыгнуть из штанов». Давление внутри плодов сильно повышается после полива — получается что-то вроде гипертонии. Поэтому правило № 1 в профилактике трещин на плодах томатов — это равномерный полив.

Почва не должна сильно пересыхать. Лучше всего, если она постоянно будет умеренно влажной. Но если так случилось, что почва сильно пересохла (а это можно понять по поникшим верхушкам растений), не поливайте сразу слишком обильно. Лучше медленно или малыми порциями. Если день был жарким, да еще с большой разницей в температуре днем и ночью, то полив лучше сделать перед вечерними сумерками. А вот если температура днем умеренная, то томаты лучше поливать с утра.

Образование трещин из-за резкого перепада температур

Другая причина образования трещин, особенно круговых вокруг места прикрепления плода к растению, — это слишком резкий перепад температуры днем и ночью. Вроде как горячую стеклянную банку наполнить холодной водой. Если за день теплица с томатами сильно нагрелась, а вечер обещает быть бодрым, то крупные плоды непременно потрескаются. Поэтому правило № 2 — прикрывайте форточки на ночь. Но здесь надо соблюсти баланс между влажностью воздуха и температурой.

За день томаты испаряют колоссальное количество воды, которая насыщает воздух в теплице и с понижением температуры образует на листьях и стенках теплицы росу. Эта роса является идеальным местом размножения и распространения различных болезней. Не успеете оглянуться, как фитофтора и серая гниль уже делают свое черное дело. Кроме того, некоторое понижение ночной температуры способствует переходу сахаров из листьев в плоды и гарантирует приятный вкус помидоров. Поэтому если день выдался жарким (+25 и выше), а ночь ожидается прохладной (+15 и ниже), то в теплице с крупноплодными томатами форточку прикрывайте лишь наполовину. Тогда температура не будет падать слишком стремительно, а водяной пар будет продолжать удаляться проветриванием. Кроме того, для более мягкого колебания температурного режима очень рекомендуется застилать почву в теплице черным спанбондом и даже пленкой. В этом случае поверхность почвы за день разогревается и не позволяет образовываться росе слишком интенсивно.

Трещины из-за избытка азотных подкормок

Еще одна причина трещин на томатах — это увлечение азотными подкормками. На азоте растения растут как тесто на дрожжах. Это вроде как съесть пару раз по тортику на ночь, а потом попытаться влезть в стройные джинсы — катастрофы трудно избежать. Поэтому каким бы ни было хорошим зеленое удобрение (в обиходе — бродиловка из сорняков), использовать ее надо весьма умеренно. Хотя томаты в период созревания плодов по-прежнему нуждаются в азоте, использовать азотные подкормки надо очень осторожно.

Поэтому правило № 3 — никаких органических удобрений (навоз, помет) во время созревания плодов. Умеренные же минеральные подкормки (1 столовая ложка сульфата аммония на 10 л воды и по 0,5 литра под растение еженедельно после полива) помогут улучшить вкус и аромат плодов.

Растрескивание из-за механических воздействий на завязь

Считается, что растрескиванию плодов томата во взрослом состоянии также способствует слишком интенсивное механическое воздействие на цветок и завязь. Многие любители томатов используют вибрацию (попросту — тряску) растений во время цветения для лучшего опыления и образования красивых ровных плодов. Увлеченность таким методом приводит к тому, что завязи получают механические повреждения, что впоследствии становится причиной трещин. Так что правило № 4 — никаких слишком интенсивных физических воздействий на юные томаты. Мягкость и умеренность в стремлении получить наилучший результат — вот залог успеха в боле зрелом их возрасте.

И пара слов и сортах

Если же несмотря на все ухищрения трещин на плодах томатов избежать не удалось, подумайте о смене сорта. Дело в том, что сорта очень различаются по толщине и эластичности кожуры. И есть такие, которые даже при самых неблагоприятных условиях не треснут — из разряда «посадил и забыл». Однако и здесь не избежать компромисса: у таких сортов кожура очень плотная и в салате, например, вполне ощутимая. Но и в этом можно найти светлую сторону: ведь чем более плотная кожура, тем больше в ней клетчатки, которая является неотъемлемым компонентом здорового питания и залогом сохранения здоровья. Кроме того, средне- и крупноплодные сорта, устойчивые к растрескиванию, лучше всех консервируются. И из банки зимой вы будете доставать не водянистые субстанции, похожие на лопнувшие воздушные шарики, а крепкие, наполненные вкусом и ароматом помидоры «почти как только что с грядки».